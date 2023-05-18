اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

غدا.. ولى عهد الكويت يتوجه للسعودية لترؤس وفد بلاده فى القمة العربية بجدة

الخميس، 18 مايو 2023 12:24 م
غدا.. ولى عهد الكويت يتوجه للسعودية لترؤس وفد بلاده فى القمة العربية بجدة ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوجه ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمى المرافق له، غدا الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس وفد بلاده فى الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى محافظة "جدة". 

ويمثل ولي عهد الكويت في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وانطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية الـ32، أمس الأربعاء.

وفي بداية الاجتماع، ألقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف كلمة الجزائر، باعتبارها تمثل رئاسة القمة الـ31، وذلك قبيل تسليم رئاسة الاجتماع للسعودية.

ويناقش الاجتماع جدول أعمال القمة العربية الـ32 مشروعات القرارات التي سترفع لها، والتي تتضمن عددا من القضايا السياسية المهمة، وفي مقدمتها الأزمة في السودان وتطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية، وكذلك هناك ملفين أحدهما اقتصادي يتصدره موضوع وتطوير السياحة العربية، وآخر اجتماعي يتصدره موضوع العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعقد وزراء الخارجية العرب سلسلة من اجتماعات اللجان الوزارية المعنية بمتابعة تطورات الوضع في السودان وفلسطين وسوريا، والتي تشكلت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية رقم 8915 بتاريخ 7 مايو 2023 بعضوية مصر والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية.

 


الكويت

ولى عهد الكويت

القمه العربيه

موعد انطلاق القمه العربيه

الجامعه العربيه



الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية لبنان: مرتاحون لمشاركة سوريا بالقمة العربية ونتطلع للمساهمة بعودة اللاجئين

الخميس، 18 مايو 2023 12:05 م

بري يبحث مع ميقاتي أولويات الوفد اللبناني في القمة العربية

الخميس، 18 مايو 2023 01:00 ص

السفير حسام زكى: القمة العربية القادمة ستعقد فى البحرين

الأربعاء، 17 مايو 2023 06:10 م

الفاعليات التحضيرية للقمة العربية تختتم أعمالها باجتماع وزراء الخارجية.. ترحيب واسع بمشاركة سوريا.. أبو الغيط يبرز إسهامات دمشق الحضارية فى المنطقة.. والسودان والأزمات العالمية والتطورات الإقليمية أبرز القضايا

الأربعاء، 17 مايو 2023 05:10 م

مجلس الوزراء السعودى يرحب بقادة الدول المشاركين في القمة العربية

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:28 م

وزير خارجية سوريا: الرئيس الأسد سيترأس وفد دمشق بالقمة العربية

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة