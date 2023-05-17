وقال السفير حسام زكى في تصريح للصحفيين إن أزمة السودان واستمرارها تؤثر على استقرار دولة عضو مهمة في المنظومة العربية، ويمتد تأثيرها إلى خارج السودان، منوها بالمبادرة السعودية الأمريكية التي توصلت لهدنة إنسانية، ومعربا عن أمله في التوصل إلى وقف مستمر لإطلاق النار.

وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة اتصال عربية بقرار الجامعة الأخير لمتابعة الوضع في السودان، تضم السعودية ومصر والأمين العام، وستجتمع اللجنة على مستوى وزراء الخارجية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة .

وفيما يتعلق بالشأن السوري، قال زكي "لقد بدأت مرحلة جديدة بمشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية"، مؤكدا أن الاهتمام العالمي بالشأن السوري قد تراجع، ولكن سوريا دولة عربية مهمة وما يحدث بها يؤثر على محيطها العربي وخاصة مساءل مثل اللاجئين وتهريب المخدرات، ومن هنا كان القرار العربي بعودة مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية.

وأعرب عن أمله في أن تكون الآلية واللجنة الجديدة التي تم إنشاؤها، من قبل الجامعة العربية بشأن سوريا يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في التعامل العربي مع الوضع السوري وتساعد السوريين في الخروج من أزمتهم.