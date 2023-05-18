علاجات تكميلية لالتهاب المفاصل الصدفي.. منها العلاج المهنى

كتب – حسام الشقويرى

في حين أن الأدوية هي أفضل طريقة لعلاج أعراض التهاب المفاصل الصدفي ، فقد تساعد العلاجات التكميلية في توفير راحة إضافية وتوصف العديد من العلاجات التكميلية للمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الصدفي، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا لالتهاب المفاصل الصدفي ، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل (AF) . يمكن أن يساعدك المعالج الفيزيائي على تحسين نطاق حركتك وقوتك وحركتك دون ألم ، كما أنه يلائمك بجبيرة يد أو معصم لدعم مفاصلك عند اندلاع الأعراض.

والعلاج المهني يمكن أن يساعدك في إيجاد طرق لجعل الأنشطة اليومية أقل إيلامًا . يمكن أن يساعدك المعالج المهني في تنظيم منزلك وعملك واقتراح أدوات لتسهيل المهام دون إرهاق مفاصلك، ويمكن أن يساعد التدليك في تقليل الألم والتصلب المرتبط بالتهاب المفاصل الصدفي وتعزيز الاسترخاء

والعلاج الساخن والبارد مفيد عند آلام المفاصل، و يساعد أخذ حمام دافئ على تهدئة آلام المفاصل. ويمكن أن يساعد وضع كيس ثلج مغطى بمنشفة على المفاصل المصابة في تقليل التورم. يمكنك حتى التبديل بين الساخن والبارد حسب الحاجة.

والوخز بالإبر هو علاج آخر يمكن أن يساعد في تقليل الألم لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، وهو نوع آخر من التهاب المفاصل، ويمكن أن تكون الأطعمة المضادة للالتهابات مفيدة للأشخاص الذين يعانون من أشكال مختلفة من التهاب المفاصل ، بما في ذلك الصدفية ، وفقًا لـ AF . وهذا يعني تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية - وهو نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط. يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات أيضًا في تقليل الالتهاب المرتبط بالصدفية.

وتساعد التمارين المنتظمة في تقليل الالتهاب والألم ، وكذلك تقوية المفاصل ، وفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية . جرب الأنشطة ذات التأثير المنخفض ، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة أو اليوجا.