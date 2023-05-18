ضبط المتهم بالتشاجر بأسطوانة بوتاجاز فى مصر القديم

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام شخص وبصحبته بعض السيدات وآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بالتشاجر فيما بينهم باستخدام أنابيب الغاز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بالتشاجر بإستخدام إسطوانة غاز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبحوزته (إسطوانة غاز) وبمواجهته أيد ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.