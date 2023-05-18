صوامع الشرقية تستقبل 7692 طن قمح من المحصول الجديد

الشرقية- إيمان مهنى

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 7692طن و258 كيلو قمح ليصل اجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 445004 طن و874 كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أنه يحذر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوى إلى محطات الاعداد للتقاوى، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديريه التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

ومن جانبه، أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أهمية محصول القمح والذى يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية فى التجارة الداخلية والخارجية.