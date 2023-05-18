وذكر صندوق النقد -في بيان- أن اقتصاد بنين شهد إصلاحات قوية، مع تلبية جميع معايير الأداء والأهداف الإرشادية في نهاية سبتمبر ونهاية ديسمبر الماضيين، وتنفيذ جميع المعايير الهيكلية.



وأوضح أنه بعد ثلاث سنوات من ضبط السياسة المالية فى بنين، يجري ضبط أوضاع المالية العامة، مدعومًا بتحصيل ضريبى قوى وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لحماية البرامج الاجتماعية والمساعدة في تلبية احتياجات بنين التنموية الكبيرة والمتعلقة بالأمن.