صعود هامشى لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 400 مليون جنيه فقط.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 16856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3029 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 20054 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 7046 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4508 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3717 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 125 ألف سهم، 15.7 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة شركتي الحديد والصلب المصرية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 110 ألف سهم، 7171 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 75 ألف سهم، 107.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة جي بي أوتو 83 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، عن شراء عدد 700 ألف سهم من أسهم الخزينة الخاصة بالشركة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.84%.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 768 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بمعدل نمو سنوي 37.3%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 281.9 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 40.7% مصحوبًا بزيادة هامش صافي الربح 91 نقطة أساس ليسجل 36.7%.

وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 675.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بمعدل نمو سنوي 39.9%، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 146.8 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 241.7% مصحوبًا بزيادة هامش صافي الربح 12.8 نقطة أساس ليسجل 18.2%.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 233 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 141.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 64.45%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 165.9 مليون جنيه مقارنة مع 50.4 مليون جنيه بنسبة نمو 228.99%.

في سياق منفصل قالت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إن شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة-تمتلك نسبة بها تصل إلى 57.287%- تعاقدت مع شركة تنمية الريف المصري على تملك 52 فدانًا بمشروع المليون ونصف المليون فدان بامتداد غرب المنيا وتم سداد مبلغ 478 ألف جنيه، وهي تمثل نسبة 20% من إجمالي المبلغ المتعاقد مع شركة تنمية الريف المصري.