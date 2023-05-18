"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية 8 بمركز المنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الخميس، قافلة طبية علاجية فى قرية 8 بمركز المنيا، لليوم الثانى على التوالى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

واوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

كانت مديرية الصحة قد أعلنت أن المديرية نفذت 8 قوافل طبية وعلاجية بـ5 قرى على مستوى مراكز المحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم وتنفيذا للمبادرة.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة جهود مديرية الصحة خلال شهر أبريل الماضى حيث تم توقيع الكشف الطبى على 9 الاف و167 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل للمستشفى الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج، لافتًا إلى أن القوافل الطبية شملت قرى (نواى بملوى - بلنصورة بأبو قرقاص - البيهو بسمالوط – وقريتى سرير مفتاح وصفط الخمار بمركز المنيا).