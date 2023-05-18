زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جواتيمالا

جواتيمالا سيتى (أ ش أ)

ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر جواتيمالا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله: إن مركز الزلزال وقع بالقرب من بلدة "كانيلا" التي تبعد نحو 120 ميلا (193 كيلومترا) شمال العاصمة "جواتيمالا سيتي"، وعلى عمق 158 ميلا (255 كيلومترا).

وأضافت القناة أن المواطنين في العاصمة "جواتميالا سيتي" شعروا بالهزة الأرضية، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يذكر أن السلطات الجواتيمالية أجلت منذ 10 أيام أكثر من ألف شخص من 5 مناطق بسبب انفجار عنيف لبركان فويجو خوفا من تعرض حوالى 130 ألف شخص للخطر بعد ثوران البركان الذى خلف 215 قتيلا فى عام 2018 ومئات المفقودين، حسبما قالت صحيفة انفوباى الارجنتينية.