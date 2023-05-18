رئيس "سوهاج الأزهرية" يتفقد ختام البرنامج التدريبى على مهارات الحاسب الآلى

سوهاج عمرو خلف

تفقد اليوم الخميس الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لـ منطقة سوهاج الأزهرية ختام البرنامج التدريبي لتنمية مهارات إداريى المعاهد على الحاسب الآلى.

وتابع حمادى فعاليات البرنامج واستمع لشرح مفصل من الدكتور موهوب عيسى مدير إدارة التدريب التربوي حول معايير الامتحان النهائي لاجتياز البرنامج، ورافق حمادى خلال زيارته الدكتور موهوب عيسى مدير إدارة التدريب التربوى، عادل عبد الرحيم مدير إدارة الأمن.

وتجدر الإشارة أن إدارة التدريب قد بدأت البرنامج التدريبي للمجموعة الثالثة من إدارى المعاهد بداية الأسبوع الحالى بقاعة الحاسب الآلي بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى الابتدائي فتيات وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف.