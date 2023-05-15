رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد امتحانات النقل بمعهد الفتيات الإعدادى

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الإثنين، أعمال امتحانات النقل الثانوى بلجان معهد فتيات سوهاج الإعدادى الثانوى، يرافقه الدكتور على قدرى مدير إدارة الامتحانات وشئون الطلاب بالمنطقة، والشيخ عبد الناصر عبد الكريم مدير إدارة سوهاج الأزهرية، وعادل عبد الرحيم مدير إدارة الأمن.

وتابع حمادى، انتظام اللجان، والالتزام بالتعليمات المقررة من قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغنى والإدارة المركزية للامتحانات ، مؤكداً أن توفير الهدوء باللجان ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة من أهم الأولويات مضيفاً أن التواصل المستمر مع غرفة عمليات الامتحانات بالمنطقة من أهم الوسائل لمواجهة أي عقبات طارئة ، مشيداً بالجهد الذى يبذله جميع المشاركين في أعمال الامتحانات لخروجها بصورة مشرفة تليق بالمنطقة بسوهاج ودعا " حمادى " الطلاب لمواصلة الجهد لتحقيق التفوق الذى تنشده وتتطلع إليهم أسرهم .

وعلى هامش زيارته استعرض " حمادى " أعمال الترميمات بمبنى المنطقة القديم بجوار مستشفى الحميات حيث ناقش " حمادى " مع المنفذين التوقيتات المقررة لانتهاء أعمال الترميمات .