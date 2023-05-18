رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد المشاريع التطبيقية لطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف

المنوفية - محمود شاكر

شهد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية تألق طلاب الفرقة الثانية لطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى مشاريعهم التطبيقية لبعض المقررات الدراسية، الدكتور أحمد الصاوى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أميمة ندا رئيس برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

وتضمنت المشاريع التطبيقية التى قام الطلاب بتنفيذها تحت إشراف الدكتورة داليا صلاح سيف بعض نماذج للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية منها A hinged elbow orthosis وهو جهاز طبي يستخدم لتوفير الدعم لمفصل الرسغ مع التحكم في حركة مفصل الكوع ،ويتم وصفه بشكل شائع للأفراد الذين يعانون من التهابات مفصلية وجار مفصلية حول مفصلي الكوع والرسغ وفي حالات الشلل النصفي وتمزق الاربطة والأوتار والشروخ العظمية.

ومشروع An Ankle-Foot Orthosis (AFO) وهو نوع من أجهزة تقويم العظام التي تستخدم لدعم وتثبيت الكاحل والقدم، وعادة ما يتم وصفه للأفراد الذين يعانون من حالات مختلفة مثل سقوط القدم في حالات الشلل النصفي ، أو ضعف عضلات الكاحل ، أو عدم استقرار الكاحل ، مما يساعدهم على استعادة القدرة على الحركة وتحسين نوعية حياتهم.

ومشروع The Knee-Ankle-Foot Orthosis (KA هو جهاز تقويمي يوفر دعمًا شاملاً وثباتًا للركبة والكاحل والقدم ويساعد في الحفاظ على المحاذاة المناسبة ، وتحسين الإستقرار، وتسهيل أنشطة المشي وحمل الأثقال للأفراد الذين يعانون من شلل الاطفال او ضعف في الأطراف السفلية المختلفة.

ومشروع A below knee prosthesis الطرف الاصطناعي تحت الركبة ، وهو طرف اصطناعي مصمم لإستبدال جزء من أسفل الساق تم بتره أسفل مفصل الركبة،ويتم وصفه بشكل شائع للأفراد الذين خضعوا للبتر بسبب حالات مثل الصدمات أو أمراض الأوعية الدموية أو عيوب الأطراف الخلقية.

ومشروع A below elbow prosthesi الطرف الإصطناعى تحت الكوع ، وهو طرف اصطناعي مصمم لإستبدال جزء من الذراع تم بتره أسفل مفصل الكوع،ويتم وصفه بشكل شائع للأفراد الذين خضعوا للبتر بسبب حالات مثل الصدمة أو السرطان أو عيوب الأطراف الخلقية، ومشروع Wrist immobilization جهاز يعمل على تقييد الحركة في مفصل الرسغ لتوفير الدعم والاستقرار والحماية للرسغ أثناء عملية الشفاء من الإصابةبشروخ عظميه او التهابات في الأوتار وتمزق الأربطة.

ومن جانبه، أثنى كشك، على مشروعات الطلاب، مؤكداً انها أفكار مثمرة ونماذج متميزة تعكس قدرتهم على الإبداع والابتكار والتميز ، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم المشروعات الإبتكارية لتكون نواة لمشروعات عملية تساعد على خدمة وتنمية المجتمع ودعم وتوطين الإقتصاد القومي.

كما أكد كشك على أهمية برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بالجامعة، خاصة وأن مصر بصدد إنشاء منظومة مُتكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعةبتقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى، مما يساعد على استثمار العقول الشبابية، وتوظيفها الإيجابي الصحيح نحو مستقبل أفضل وتعزيز أوجه الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى إكسابهم المزيد من المهارات والخبرات لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل، وذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق ريادة علمية ترتقي بالمستوى التعليمي وتُحقق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.