رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد ختام فعاليات الأنشطة الطلابية ويكرم المتميزين

فى بداية كلمته، وجّه الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة الشكر إلى إدارة رعاية الطلاب بالجامعة لجهودهم المبذولة فى تنظيم أنشطة طلابية ورياضية متميزة فى مختلف المجالات، مهنئًا الطلاب على التمثيل المشرف للجامعة فى مختلف الأنشطة.

ومن جانبه، أكد كشك علي اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة ، والتى تُسهم بجوار العملية التعليمية فى تقديم خريج متميز علميًا وبدنيًا ونفسيًا وكذلك دعم مواهب الطلاب ، مشيرًا إلى حرص الجامعة علي المشاركة فى مختلف الأنشطة والمسابقات وزيادة عدد الطلاب المشاركين من عام لآخر ؛ لأهميتها فى اكساب الطلاب خبرات حياتية متنوعة وتعليمهم صفات القيادة المختلفة والعمل الجماعي؛لتخريج جيل قادر على صناعة المستقبل، وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لتحملهم المسئولية المجتمعية.

بلغ عدد المشاركين فى مختلف الأنشطة الطلابية بلغ 2266 طالبا وطالبة من فرعى الجامعة بقويسنا والسادات بزيادة كبيرة عن العام الماضى بواقع 50 نشاطا بفرع الجامعة بقويسنا و11 نشاط بفرع الجامعة بالسادات، بينما شارك عدد 125 طالبا وطالبة فى المسابقات الخارجية هذا العام ، وتنوعت الأنشطة الطلابية منها: كرة القدم، الجوالة، المسابقة الثقافية،الشطرنج،تنس الطاولة، المسابقة الفنية، الدورة الرمضانية وغيرها.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة فى مختلف الأنشطة الداخلية والخارجية ،بالإضافة إلى تكريم الطلاب من ذوى الهمم، فضلًا عن عدد من اعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري المشاركين فى الأنشطة.