ويجتمع قادة دول مجموعة السبع - كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان - سنويًا للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة. تركز قمة هذا العام على سبعة بنود رئيسية في جدول الأعمال، بما في ذلك قضايا الأمن الجيوسياسي والعالمى، والمرونة الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة.



وقبل القمة، اختتم ترودو أول زيارة رسمية له إلى كوريا الجنوبية اليوم؛ حيث توصلت الدولتان إلى اتفاقيات بشأن سلسلة التوريد للمعادن المهمة - المستخدمة في السيارات الكهربائية.



وتأمل كندا في توسيع تحالفاتها إلى ما هو أبعد من شركائها الغربيين التقليديين من خلال البحث عن علاقات أوثق مع كوريا الجنوبية واليابان، توفر استراتيجية الحكومة الليبرالية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ خارطة طريق لتقوية العلاقات العسكرية والاقتصادية في المنطقة لموازنة نفوذ بكين. كما تعمل سيول وطوكيو أيضًا على إصلاح علاقاتهما حيث يعملان على تعميق التعاون الأمني الثلاثي مع واشنطن ردًا على التهديدات الإقليمية المتزايدة.

يأتي الاجتماع بين دول مجموعة السبع وسط تصاعد التوترات مع الصين في المنطقة والحرب المستمرة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يكون كلاهما محور تركيز القمة.



من جانب كندا، من المتوقع أن تسعى للحصول على تعاون أعضاء مجموعة السبع في تقديم الدعم المستمر لأوكرانيا وكذلك معالجة تغير المناخ.