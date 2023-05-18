رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يفتتح مقر الهيئة بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

افتتح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المقر الرسمي لفرع الهيئة بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة التي تخدم ما يقرب من مليون وستمائة ألف منتفع بالمحافظة.

حضر الافتتاح، الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع.

وعقب الافتتاح، تفقد الدكتور أحمد طه والوفد المرافق له، الفرع، وأعقبه اجتماعا موسعا مع كافة العاملين استعرضت خلاله الدكتورة رحاب على، مدير فرع الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، أنشطة الفرع، وتفاصيل الخريطة الصحية بالمحافظة.

وخلال اجتماعه مع فريق العمل بالفرع، أكد الدكتور أحمد طه، أهمية تعريف المنشآت الصحية بالمحافظة بمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR وتقديم كافة أوجه الدعم الفني للمنشآت على اختلاف أنواعها من (وحدات ومراكز صحية – مستشفيات – مراكز أشعة – معامل تحاليل - مراكز علاج طبيعي – مراكز طبية متخصصة)، إلى جانب المتابعة الميدانية لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة بالهيئة.

وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، خطة الفرع خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء الفرع هو أن تتمكن الهيئة من القيام بأدوارها داخل المحافظة لتسهيل الإجراءات على المنشآت الصحية دون التقيد بالمركزية وتحفيزها على التسجيل من خلال تلقي طلب التسجيل المنشآت وتوضيح أهمية وكيفية دخول منظومة التأمين الصحي الشامل ، إلى جانب تقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لرفع قدراتها على التقييم الذاتي ثم الرقابة على المنشآت المسجلة بالهيئة لضمان استمرار حصول المنتفعين على خدمة صحية ذات جودة عالمية.