اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة مبلغ مالى من محل ملابس بالموسكى 4 أيام

الخميس، 18 مايو 2023 01:03 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة مبلغ مالى من محل ملابس بالموسكى 4 أيام محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل محل ملابس فى منطقة الموسكى. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الموسكي، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.
 
وتمكنت الأجهزة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقيامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك والدرج" باستخدام "عتلة حديدية ومفك" وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

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جرائم سرقة

عقوبة السرقة

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