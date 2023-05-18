اليوم السابع
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حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بسرقة محال الذهب فى الوايلى

الخميس، 18 مايو 2023 12:55 م
حبس سيدة 4 أيام لاتهامها بسرقة محال الذهب فى الوايلى حجز - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة محال الذهب فى الوايلى بأسلوب المغافلة. 
 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.  
 
 
كان رجال المباحث بالقاهرة نجحوا في ضبط إحدى السيدات بالوايلى وبحوزتها عدد من المصوغات الذهبية "مجهولين المصدر" واعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل محال المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" .
 
 
 

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