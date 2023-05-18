تموين الغربية: توريد 113806 أطنان قمح للشون والصوامع بالمحافظة حتى الآن

الغربية - عادل ضرة

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلي موسم 2023، حيث بلغ ما تم توريده إلى 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 113806 طنا و554 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الآن، منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية فى بيانها أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم 1573,385 طنا وبلغ ما سبق توريده 49389,490 طنا وبلغ الإجمالي 50962,875 طنا.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 1220,927 طن وبلغ ما سبق توريده 44875,471 طن، 46096,398 طن، كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 293,665 طن، وبلغ ما سبق توريده 16453,616 طن بإجمالي 16747,281 طن.

وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 3087,977 طن، وبلغ ما سبق توريده 110718,577 طن، بإجمالي 113806,554 طن وتبلغ اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 134250 فدانا.

كما تبلغ السعة التخزينية للمحافظة 193240 طنا وبلغت كميات القمح الواردة من مديرية الزراعة المستخدمة كتقاوى 2738,749 طن إجمالى وبلغت كميات القمح الخارجة خارج المحافظة إلى شمال القاهرة وجنوب القاهرة 2046,610 طن إجمالى العام المحافظة 118591,913 طن.