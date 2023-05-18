"تعليم الشرقية": نتيجة الصف الرابع وصفوف النقل بالمدرسة فور انتهاء التصحيح

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، سوف تعلن داخل كل مدرسة، فور انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح الخاص بها.

وأوضحا لـ "اليوم السابع"، أن الصف الرابع ضمن صفوف النقل، الذي يتم تصحيح داخل كنترول بكل مدرسة، وإعلانها يكون داخليا فور انتهاء تصحيح كراسات الإجابة لجميع المواد الخاصة بالطلاب، مضيفا أن ولى الأمر يتابع المدرسة الخاصة بنجله عن طريق وسيلة التواصل الخاصة بها، التي تكون عبر صفحتها الرسمية علي موقع الفيس بوك، أو الحضور لمقر المدرسة لمعرفة النتيجة الخاصة بنجله.

وأشار وكيل الوزارة، إللى أنه تقدم للامتحان 169ألف و401 طالب وطالبة بالصف الصف الرابع الابتدائي بـ 8470 لجنه امتحانيه داخل 1599 مدرسة علي مستوى 19 إدارة تعليمية، والتى انتهت السبت الماضى الموافق 13 مايو، لافتا أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات لم ترصد أى شكاوى من صعوبة الأسئلة في مواد الدراسية.