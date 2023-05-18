تعرف على العلاقة بين مستويات سكر الدم والقلق

كتب حسام الشقويري

يرتبط انخفاض نسبة السكر فى الدم والقلق، حيث يمكن أن تعكس أعراض انخفاض السكر فى الدم أعراض القلق، ويتجلى هذا فى شكل خوف دائم من أن تصاب بنقص سكر الدم أو قلق بشأن إدارة حالتك، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

ويحدث انخفاض نسبة السكر فى الدم عندما ينخفض مستوى السكر فى الدم إلى ما دون المستويات الطبيعية، وتسمى هذه الحالة أيضًا بصدمة الأنسولين أو تفاعل الأنسولين، وبالنسبة لشخص مصاب بداء السكر يكون هذا أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر). وبالنسبة للأشخاص غير المصابين بداء السكر، يعتبر انخفاض نسبة السكر في الدم أقل من 55 مجم / ديسيلتر.



أعراض نقص السكر فى الدم والقلق

تتداخل العديد من أعراض انخفاض سكر الدم مع أعراض القلق، وقد يكون من الصعب التفريق بين الحالتين.



- أعراض انخفاض نسبة السكر فى

اهتزاز

جوع

القلق أو الذعر

التعرق

صداع

التهيج

غثيان

دوخة

سرعة دقات القلب

ارتباك

رؤية مشوشة

فقدان الوعي



- أعراض القلق

قلق مفرط وغير متناسب مع الموقف ويصعب السيطرة عليه

فم جاف

التهيج

صعوبة في التركيز

توتر العضلات أو صداع التوتر

الهزات أو الاهتزازات

غثيان

سرعة دقات القلب

التعرق

أرق

السلوك الحذر المفرط

نوبات ذعر

انخفاض السكر في الدم يقلد القلق