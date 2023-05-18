تصل إلى ساعتين.. "إيلون ماسك" يعلن زيادة هائلة فى مدة فيديوهات "تويتر"

كتب محمد جمال

أعلن الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، اليوم الخميس، أنه سيكون بوسع أصحاب الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فى موقع التدوين المصغر "تويتر" زيادة مدة الفيديوهات إلى ساعتين تقريبا، وكتب إيلون ماسك على "تويتر": "إن المشتركين بعلامة التوثيق الزرقاء سيكون بوسعهم تحميل فيديوهات تبلغ ساعتين أى ما يوازى 8 غيغا بايت (من حيث الحجم)".

وكانت أقصى مدة متاحة للفيديوهات فى الحسابات الموثقة فى "تويتر" هى 10 دقائق، فى حين أن الحسابات العادية فى وسعها تحميل فيديوهات تبلغ مدتها دقيقتان و20 ثانية.

ولم يدل الملياردير الأمريكى بتفاصيل إضافية حول الخدمة الجديدة فى "تويتر".

وفى حال دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ، فإنها ستؤدى عمليا إلى تقويض مبادئ الإيجاز والاختصار التى ميزت بدايات الموقع عندما كانت التغريدة تنتهى بكتابة 140 حرفا.

وهذا أحدث تعديل يعلن عنه ماسك على "تويتر" منذ أن اشتراه العام الماضى بصفقة بلغت 44 مليار دولار.

ومن بين هذه التعديلات:

- منح العلامة الزرقاء للمشتركين بمقابل مادى وسحبها من الآخرين الذين حصلوا عليها فى السابق إن لم يدفعوا الأموال.

- تقسيم الخط الزمنى فى "تويتر" إلى قائمتين، الأولى للحسابات التى يتابعها المغرد والثانى عبارة عن توصيات من الموقع.

- استحداث علامات التوثيق الذهبية للشركات والمؤسسات والفضية للحكومات.