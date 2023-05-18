تدريب العاملين فى المحليات على الميتافيرس والذكاء الاصطناعى فى خدمات المواطنين

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبى الـ 38 من الخطة التدريبية للمحليات 2022: 2023، دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة تعتبر أحد تطبيقات التحول الرقمى فى تطوير خدمات المحليات المقدمة فى المراكز التكنولوجية ومراكز الخدمات الجماهيرية، وهى دورة تطبيقات الميتافيرس للعالم الافتراضى والذكاء الاصطناعى فى خدمات المحليات، ويستفيد من التدريب 28 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية ووحدات التحول الرقمى بالوزارة والمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة فى الجمهورية الجديدة، والتى تقوم بتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى بالمحافظات، وهذا يتطلب استمرار تدريب كوادر المحافظات، وخلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجى ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبة تركز على تعريف الذكاء الاصطناعى وأنواعه وتطبيقاته وما هى ايجابياته وسلبياته، وتعريف ونشأة الميتافيرس ومميزاتها وعيوبها، والتعرف على كيفية تحميل البرنامج وعمل حساب والتعرف على واجهة البرنامج، كما تتضمن الدورة تطبيق عملى على الدخول للعالم الافتراضى، وكيفية التنقل واستخدام الأدوات، والتعامل مع الشخصيات الافتراضية الاخرى والقوانين المنظمة لها، بالإضافة إلى التعرف على الخدمات التى ستقدم والفئة المستهدفة من الخدمات وكيفية تقديم تلك الخدمات، وكيفية استخدام خرائط التنقل داخل البرنامج، والتعرف على القوانين المنظمة للإنترنت.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن مركز تدريب سقارة ينفذ أيضًا خلال هذا الأسبوع دورتين تدريبتين هما دورة تصميم الشبكات والأمن السيبرانى، ودورة تطوير مهارات إدارة الموارد البشرية، فيما تستمر دورة تصميم الجرافيك والانفوجراف للأسبوع الثانى على التوالى، ويستفيد من هذه الدورات 88 متدربا من جميع المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة تصميم الشبكات والأمن السيبرانى والتى يستفيد منها 25 من متدربى الدورات الأساسية لتصميم الشبكات المنفذه بالخطة التدريبية الحالية، تتناول عدة موضوعات وهى التعرف على المفاهيم العامة فى الأمن السيبرانى ومدى الحاجة للأمن السيبرانى، والتعرف على المفاهيم والتقنيات المستخدمة فى الأمن السيبرانى ومشاهدة برامج الاختراق، والعلاقة بين وسائل الاتصال الاجتماعى والأمن السيبرانى، وكيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصيات وتشفير الملفات المهمة على الأجهزة وعمل نسخ احتياطية وحماية المنظمات من الهجمات السيبرانية والجدار النارى، باللضافة إلى الاستخدام الأمن للشبكات اللاسلكية واستخدام كلمات المرور المناسبة، واختتمت الدورة بعدة مناقشات فى قانون حماية البيانات الشخصية.

ونوه "آمنة" إلى أن مركز سقارة يستكمل الحزمة التدريبية لهذا الأسبوع، بدورة تدريبية عن تطوير مهارات وإدارة منظومة الموارد البشرية، ويستفيد من التدريب 28 متدرب، وتتضمن الدورة إجراءات التعيين وطرق شغل الوظائف وتحديد الأجر طبقًا للقانون رقم ٨١ لسنة 2016 الخاص بنظام العاملين بالدولة من حيث النقل والندب والإعارة والحلول، وتناولت الدورة عدة ورش تدريبية بشأن التعيينات والأجور وكيفية تنظيم سجلات وملفات الخدمة واستيفاء تقارير الكفاية والتسويات ومدة الخبرة العلمية والعملية والعسكرية والخدمة العامة، وكيفية تحليل الوظائف وتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفى وعلاقته بالتدريب كأحد وظائف إدارة الموارد البشرية، وقياس العائد من الاستثمار فى الأفراد بالتدريب، واختتمت الدورة بكيفية قياس الجدارات الوظيفية لتحديد الفجوات الوظيفية والتعريف بإدارة المواهب وكيفية تطبيقها.

وفى نفس السياق... احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الخميس، بتخريج حوالى 105 متدربين اجتازوا 4 دورات تدريبية وهى دورة تطوير إدارات الشئون القانونية، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، ودورة مراكز شبكة السلامة الوطنية لـ 6 محافظات (الإسماعيلية- والسويس- بورسعيد- القاهرة- القليوبية- مطروح)، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية فى مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وابداء الملاحظات.