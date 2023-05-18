اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 11:44 ص
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تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

الخميس، 18 مايو 2023 11:44 ص
تحرير 105 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 105389 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 28254 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 633 مخالفة السير بدون تراخيص، و16 مخالفات عن الدراجات النارية، و16 مخالفة موقف عشوائى، و86 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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