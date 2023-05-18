وقال بوتين خلال اجتماع حكومي للشؤون الزراعية،أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن :"روسيا من أحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية في العالم، حيث من المتوقع، وفقا لنتائج العام الزراعي 2022-2023، أن تصل صادرات الحبوب إلى حوالي 55-60 مليون طن".

وأشار بوتين إلى أنه علي الرغم من القيود التجارية تمكنت روسيا من زيادة صادراتها الزراعية لتصل إلى 41.6 مليار دولار.

وأضاف أن المجمع الصناعي الزراعي الروسي يظهر بشكل عام اتجاها إيجابيا، حيث بلغ مؤشر الإنتاج الزراعي في نهاية العام الماضي 110.2% وتم حصاد نحو 158 مليون طن من الحبوب .

وأكد على أن المناطق الجديدة في روسيا يجب أن تتلقى كل الدعم في القطاع الزراعي بما يشمل القروض بشروط ميسرة.