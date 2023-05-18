"بنات كرة السلة" بجامعة كفر الشيخ يحصد المركز الثانى ببطولة الشهيد الرفاعى بالمنوفية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة على المركز الثاني والميدالية الفضية في لعبة كرة السلة بنات، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ50 "الشهيد الرفاعي".

وأقيمت دورة الشهيد الرفاعى الـ50 في جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالبات الفائزات على المشاركة المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

من جانبه هنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العال، الطالبات الفائزات لحصولهن على المركز الثاني والميدالية الفضية، وأشار إلى إن فريق السلة بنات جاء بمشاركة الطالبات "هبة عليبة بكلية التجارة، منة الله ابو طاحون بكلية الاداب، شهد عقيبي بكلية الاداب، الاء النجار بكلية التربية، نغم وليد بكلية العلاج الطبيعي، نوران السقا بكلية التجارة، اميرة ابو الضراير بكلية العلاج الطبيعي، مي ابراهيم بكلية التجارة، ريهام الفقي بكلية الصيدلة، شهد زايد بكلية الطب، ايمان سمير بكلية التربية الرياضية، سلمي ابو شادى بكلية الطب البيطري، مريم خير الدين بكلية التمريض، خلود مصطفي بكلية التربية الرياضية، اميرة سعد بكلية التربية الرياضية".

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد شبل، المدير الفني للفريق، ويشرف على المنتخبات الرياضية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وياسر لطفي البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي، ومشرف الفريق كابتن إيهاب فوزي.