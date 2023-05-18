اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بري يبحث مع ميقاتي أولويات الوفد اللبناني في القمة العربية

الخميس، 18 مايو 2023 01:00 ص
بري يبحث مع ميقاتي أولويات الوفد اللبناني في القمة العربية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، النقاط والأولويات التي سيتطرق لها الوفد اللبناني في القمة العربية المرتقبة بعد غد في المملكة العربية السعودية.


جاء ذلك خلال لقائهما في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني في عين التينة بالعاصمة بيروت.


وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات السياسية إضافة إلى الموقف اللبناني في القمة العربية التي يمثل لبنان فيها وفد يترأسه ميقاتي ووزراء الخارجية والصناعة والسياحة والاقتصاد والزراعة.


وقال ميقاتي، عقب الاجتماع، إن اللقاء كان إيجابيًا وتناول النقاط التي سيتطرق إليها في القمة العربية.


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