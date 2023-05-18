بدء امتحانات الشهادة الإعدادية ببنى سويف اليوم

بنى سويف هانى فتحى

تنطلق امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة بنى سويف اليوم الخميس، وتستمر حتى الأربعاء 24 من شهر مايو الجاري للشهادت العامة والمهنى والمكفوفين.

وأكد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لخروج امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل المطلوب والتي تنطلق اليوم وذلك باختيار افضل رؤساء اللجان والمراقبين الأول وتنفيذ حقيبة تدريبية لهم حول أعمال الامتحانات.

وأضاف وكيل التعليم، أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التى تواجه الامتحانات وتقديم الحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات، لافتا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات استعدادا لامتحانات نهاية العام، تم التأكيد خلالها على الالتزام بمجموعة من المعايير والقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية، تضمنت: وضع الجداول فى مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور مع غلق أبواب المدرسة وعدم السماح لأى شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته وتأمين حجرة الأسئلة والكنترول.





