اليوم السابع
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القوى العاملة: ندوات للتوعية بأضرار التدخين والإدمان فى مواقع عمل بأسيوط

الخميس، 18 مايو 2023 12:48 م
القوى العاملة: ندوات للتوعية بأضرار التدخين والإدمان فى مواقع عمل بأسيوط ندوة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط من خلال وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية سلسلة ندوات للتوعية تحت عنوان "التدخين والإدمان بين الحقيقة والأوهام"، وذلك بشركات في المدينة الصناعية بقرية الزاربي التابعة لمركز أبو تيج ، في إطار البروتوكول الموقع مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي لرفع الوعي بمخاطر التعاطى والإدمان للمواد المخدرة بين فئات المجتمع ولا سيما فئة العمال والمهنيين بكافه المواقع والمصانع على مستوى المحافظة لكونها أحد الفئات الأكثر عرضه للتعاطي بسبب كثرة المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات.

وأكد علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره للوزارة ، ضرورة نشر الوعي الثقافي بمخاطر الإدمان والتعاطي ، حيث نظمت وحدة المساواة بين الجنسين ، وإدارة السلامة والصحة المهنية سلسلة ندوات توعية لتحقيق الهدف المنشود من البروتوكول.

وأضاف مدير المديرية :حاضر في الندوات محمد سيد مشرف صندوق علاج ومكافحة الإدمان بالمحافظة ، والكيميائية نجوى ناصف اسكاروس الموجه الفني ومسئول التوعية والإعلام بإدارة السلامة والصحة المهنية، وعضو وحدة المساواة بين الجنسين ، والكيميائي محسن مرشد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو تيج ،مشيراً إلى إستمرار النشاط التوعوى للمديرية في الشركات العاملة في مختلف القطاعات داخل المحافظة للتوعية بمخاطر تلك الظواهر على الأفراد والمجتمع .


القوى العاملة

القوى العاملة بأسيوط

مكافحة الادمان

صندوق علاج ومكافحة الادمان



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