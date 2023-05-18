القوى العاملة: تطبيق السلامة والصحة المهنية ضرورة ملحة بمشاركة أطراف الإنتاج

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن تنظيم ندوة توعية تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية وأهدافها والتوعية بأهمية التدريب لشباب الجامعات"، وذلك بكلية علوم جامعة بورسعيد تهدف إلى تثقيف شباب الجامعة ورفع الوعى لديهم بأهداف السـلامة والصحـة المهنيـة، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن محمد شحاتة بضرورة نشر التوعية والتثقيف وتطبيق مبادئ وإجراءات السلامة داخل كافة مواقع العمل من أجل سلامة العامل والأفراد والمنشآت ومؤسسات الدولة.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره الذى تلقته الوزارة، تنظيم ندوة بكلية علوم جامعة بورسعيد تهدف إلى تثقيف شباب الجامعة ورفع الوعى لديهم بأهداف الســلامة والصحة المهنية، والتى تعتبــر مــن أهــم وســائل التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة وتوصف بأنها نظــام مــن خــلال الاســتثمار فــى مجــالات الســلامة والصحــة المهنيــة المختلفــة علــى المســتويين المــادى والبشــرى، وتعد ضـرورة ملحــة تشــترك فيهــا كافــة الاطــراف المعنيـة بمــا فيهــا الحكومات وأصحاب العمل والعمال وأفراد المجتمع.

وأضاف مدير المديرية: بدأت الفعاليات بكلمة ترحيب عميد كلية العلوم الدكتور فريد ابراهيم الدسوقى، والدكتور محمد كامل فرح وكيل الكلية لشئون خدمات المجتمع وتنمية البيئة، كما استعرض محمود السقا وكيل المديرية خدمات المديرية للمجتمع وكذلك دور مركز التدريب المهنى بالمديرية فى مساعدة الشباب وتدريبهم على حرف يدوية تساعدهم فى ريادة الأعمال لإقامة مشروع صغير، وبحضور وإشراف والكيميائية إيمان محمد مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، كما قامت الكيميائية عبير محمود أبوزيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بورفؤاد بإلقاء ندوة بعنوان ( السلامة والصحة المهنية وأهدافها ) وقامت بتوضيح دور أخصائى السلامة والصحة المهنية بالمنشآت وكيفية الالتحاق بهذا العمل.

وأكد مدير المديرية أنه لتوثيق دور المديرية فى مركز التدريب تم عرض نموذجين من خريجى مركز التدريب بالمديرية المتدربة الاء البياع خريجة كلية الآداب وقد أوضحت كيفية التحاقها بتدريب الخياطة بمركز التدريب بالمديرية ومدى الاستفادة من المركز بعمل مشروع خاص بها، وتحدثت المتدربة شيماء الخولى خريجة كلية الهندسة بما تعلمته من مهارات فنية وحرفية بمركز التدريب وأن الباترون ما هو إلا رسم هندسى، كما حضر الندوة الكيميائية منار العوضى مدير مركز التدريب المهنى، والكيميائية السيدة إسماعيل مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بورسعيد، ومجموعة من مفتشى السلامة والصحة المهنية ببورسعيد وبورفؤاد.