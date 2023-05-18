اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 01:05 ص
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إندلاع حريق بمقابر بورسعيد والحماية المدنية تسيطر عليه

الخميس، 18 مايو 2023 01:01 ص
إندلاع حريق بمقابر بورسعيد والحماية المدنية تسيطر عليه جانب من الحريق
بورسعيد - محمد عزام

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اندلع حريق بمقابر محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، والواقعة نطاق حي الزهور دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في مقابر بورسعيد باب رقم 3 نطاق حي الزهور، فجرى الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى باقي المقابر، دون تلقي مستشفيات المحافظة حتى الآن أي إصابات نتاج الحريق.
 
حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات.
 
حريق في مقبره
حريق في مقبره

حريق بالمقابر
حريق بالمقابر

حريق المقابر
حريق المقابر

جانب من حريق للمقبر
جانب من حريق للمقبر

حريق في المقابر
حريق في المقابر
 
 

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