"القومى للمراة" ينفذ المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب بسيناء بعنوان "بلدى أمانة"

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة".

وأعلن المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء فى بيان، أن الحملة استهدفت عدد من الأحياء والقرى شملت "حي الفواخرية" و"حي السلامة" و"حي العبور" و"أسيوط" و"البحر الساحل" و"المرحلة الرابعة" و"الأحرار" و"سلمانة" و"النجاح" و"نجيلة" و"الخربة" و"الشيخ زويد" و"المقاطعة" و"قرية الظهير" و"الحسنة" و"بغداد" و"جفجافة" في مراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل والحسنة، بإجمالي 2500 زيارة مستهدفة من السيدات والرجال والأطفال بمجموع 4435 شخصاً.

شارك في الحملة رائدات المجلس، ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمى، ومجموعة من الشباب المتطوعين ومبادرة "دوى" لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة "سفيرات المحبة والسلام".

تنفذ المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب في عدد من قرى محافظات "مبادرة حياة كريمة" و"مبادرة تنمية الأسرة المصرية" وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

تهدف الحملة إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.