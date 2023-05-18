اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 01:32 م
أكرم القصاص
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الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الخميس، 18 مايو 2023 12:05 م
الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم قافلة حياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا قافلتين طبيتين  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات البحر الاحمر والشرقية

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

 

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات  


الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

حياة كريمة

الخدمات الطبية



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