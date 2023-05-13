اكتشاف بروتين فى الخفافيش يعالج كورونا ويمنع الشيخوخة وأمراض القلب

كتبت أمل علام

اكتشف العلماء بروتين الخفافيش الذي يمكنه إبطاء الشيخوخة وحتى محاربة كورونا، وأمراض القلب والتهاب المفاصل، وتم العثور على البروتين ASC2 لوقف الاستجابة الالتهابية في الخفافيش، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قال الباحثون، إن الأدوية البشرية يمكن صنعها لتقليد برووتين ASC2، الموجود في الخفافيش حيث توصلت دراسة إلى أن بروتينًا من الخفافيش يمكن أن يحتوي على مفتاح إبطاء شيخوخة الإنسان ومحاربة حالات مثل كورونا وأمراض القلب والتهاب المفاصل، تعيش الخفافيش حوالي 20 عامًا في المتوسط​​، ولا تتضرر من مسببات الأمراض المميتة للإنسان مثل الإيبولا وكورونا، وقد أدى ذلك إلى قيام العلماء بالتحقيق في الحيوانات لمعرفة ما إذا كانت قدرتها على التكيف مع المرض يمكن أن تعمل مع البشر أيضًا، حيث اكتشف باحثون في كلية الطب Duke-NUS في سنغافورة بروتينًا مسؤولاً عن دفاعهم المناعي المذهل.

وأظهر نتائج واعدة في الفئران المعدلة وراثيًا ويأمل العلماء في إمكانية استخدامه في النهاية في البشر لإنقاذ ملايين الأرواح، وجد الباحثون نسخة معدلة من بروتين يسمى "bat ASC2" ، الذي يوقف الاستجابة الالتهابية في الخفافيش ويمنحها المرونة الفيروسية.

كتب الفريق، تُظهر نتائجنا آلية مهمة تحد من خلالها الخفافيش الالتهاب المفرط الناجم عن الفيروسات والالتهاب المرتبط بالإجهاد مع ما يترتب على ذلك من آثار على عمرها الطويل.

قاموا بتعديل الفئران وراثيًا لتحمل بروتين ASC2 ، والذي أظهر بعد ذلك الخصائص الدفاعية نفسها ضد الالتهاب مثل الخفافيش، وفقًا لدراستهم المنشورة في مجلة Cell كانوا يحققون في سبب براعة الخفافيش في صد الفيروسات.

عندما اختبروا بروتين الخفاش ASC2 على الخلايا البشرية ، أصبحت الخلايا أكثر مقاومة للأمراض، مما يوضح "إمكاناتها العلاجية"

قال الدكتور لينفا وانج، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في كلية الطب جامعة ديوك، لصحيفة التلجراف The Telegraph إن بروتين الخفافيش ASC2 يمكن أن يكون سر طول العمر وتقليل الوفيات من الفيروسات لدى البشر، مضيفا، إنه قد لا يكون العامل الوحيد.

وأوضح الدكتور وانج، إن الاكتشاف الجديد قد يعني أنه يمكن تصنيع الأدوية البشرية لتقليد بروتين ASC2 والذى يمكن أن يعالج بعد ذلك فيروسات متعددة تنتج استجابة التهابية لدى البشر.

وأضاف، "لقد قدمنا ​​براءات اختراع بناءً على هذا العمل ونستكشف شراكات تجارية لاكتشاف الأدوية، نأمل في تطوير فئة جديدة من العقاقير المضادة للالتهابات للأمراض التي تسببها الالتهابات التي تصيب الإنسان، في الفئران، انخفض معدل الوفيات الناجمة عن فيروس الأنفلونزا القاتل إلى النصف من 100% إلى 50 % في أولئك الذين لديهم التكيف مع بروتين ASC2

بالإضافة إلى ذلك ، أعاق بروتين ASC2 فيروس زيكا، وهو فيروس ينتقل عن طريق البعوض اكتشف لأول مرة في إفريقيا في الفئران المعدلة وراثيًا أيضًا.

يحمل هذا البروتين البشر والخفافيش، لكن الباحثين افترضوا أنه أصبح أقوى في الخفافيش لأنها تطير، مما يضع أجسامها تحت ضغط فسيولوجي هائل.

قالت البروفيسورة جيلدا تاتشيدجيان، رئيسة علوم الحياة في معهد بيرنت في أستراليا ، إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، مضيفة، إنه ربما تكون الخفافيش قد طورت طريقة لإخضاع استجابتها المناعية الالتهابية للبقاء على قيد الحياة.

قالت البروفيسور جيلدا تاشيدجيان، رئيسة قسم علوم الحياة في معهد بيرنت في أستراليا ، لصحيفة التلجراف إن الباحثين أثبتوا مفهوم أن بروتين الخفافيش ASC2 يمكن أن يستهدف جزء من الجهاز المناعي المسؤول عن الاستجابات الالتهابية، وبالتالي يقلل الالتهاب في الخلايا في الجسم.

وأضافت، إنه في حين أن نتائج هذه الدراسة مثيرة للاهتمام، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لترجمة هذه النتائج إلى علاجات جديدة يمكن استخدامها في الأشخاص لتقليل الوفيات الناجمة عن الفيروسات أو زيادة طول العمر.