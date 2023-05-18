السجن 15 لمتهم و10 سنوات لـ 2 آخرين فى قتل طفل بالعاشر من رمضان

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 354 لسنة 2023 جنايات ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 50 لسنة 2023 جنايات كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: صلاح ع س س، وإبراهيم ع إ، ومحمد ط أ، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 10 أكتوبر الماضي، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وحال كون المتهمين الأول والثالث طفلين تجاوزا الخامسة عشر عاما ولم يتجاوزا الثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الواقعة، قتلوا المجنى عليه الطفل محمد جمال حسن جودة محمد خليل، عمدا مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا مخططا إجراميا بأن استدرج المتهم الثاني المجني عليه إلى المحل الواقعة، وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وتوجه المجني عليه لمكان الواقعة المتفق عليه مسبقا، وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهم الأول طعنا وضربا مستخدما السلاح حوزته، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله، حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.