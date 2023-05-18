الرعاية الصحية: التجربة المصرية الرائدة بالإصلاح الصحى الشامل تحظى بدعم كبير

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال اللقاء، أهمية العمل على تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع مجموعتى "ستيوارد الأمريكية، عِلاج السعودية" بشتى مجالات الرعاية الصحية فى ضوء تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول العربية والعالم، والتطور الذى تشهده حاليًا فى كل القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، وانعاكاساته الإيجابية على تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتعزيز النمو الاقتصادى بها.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى عدد من مجالات التعاون الجديدة المقترحة لتعميق التعاون فى قطاع الرعاية الصحية، والتى يمكن دراستها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، موضحًا عزم هيئة الرعاية الصحية لتطبيق نماذج الرعاية الصحية المبنية على القيمة "value-based healthcare"، فى ضوء تحقيق رؤيتها الهادفة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يمكن فتح آفاق التعاون فى هذا المجال كهدف استراتيجى لهيئة الرعاية وتحقيق أهداف المنظومة.

واستعرض السبكى، عدد من الآليات الحديثة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا، حيث أبدى د. أرمين إرنست ود. محمد الأمين، إعجابهما الشديد بهذه التقنيات الحديثة، وهو الأمر الذى ينعكس على ضمان سير العمل وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين مع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بأعلى جودة.

وأضاف السبكى، أن التحول من نظام علاجى "business model" يتكل على حجم الرعاية الصحية إلى نظام قيادى ومبادر "value-based healthcare" مبنى على أسس التميز المؤسسى والتخطيط الاستراتيجى وإدارة المخاطر أحد عوامل النجاح لتقليل الإنفاق الشخصى من جيب المواطن على الصحة وتحسين صحة المواطنين ورفع جودة الرعاية الصحية وضمان الاستدامة كأهداف استراتيجية لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع السبكي، أن التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى والتغطية الصحية الشاملة من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل تحظى بدعم دولى كبير يمهد الطريق للإسراع بمزيد من التعاون البنَّاء وخلق الفرص التى تعود بالنفع على جميع الأطراف، كما دعا السبكى إلى دراسة الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية بمصر بعد ما أتاحته منظومة التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية غير متناهية للاستثمار الصحى بها.

جاء ذلك على هامش استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مسئول احد الشركات العالمية والوفد المرافق لهما، والذين قاموا بزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية يوم 15 مايو الجاري.