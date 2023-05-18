وكان في استقبال الرئيس الفلسطينى بمطار الملك عبد العزيز الدولي،نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتستضيف مدينة جدة السعودية غدا أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32 ، حيث تبحث القمة العربية العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وتطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.



