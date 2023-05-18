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الرئيس السيسى يتوجه اليوم للسعودية للمشاركة بالدورة 32 لجامعة الدول العربية

الخميس، 18 مايو 2023 09:12 ص
الرئيس السيسى يتوجه اليوم للسعودية للمشاركة بالدورة 32 لجامعة الدول العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة فى الدورة الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي تعقد بمدينة جدة. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمى، بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقمة العربية تأتى فى إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر فى تعزيز جهود دفع أليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

 


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

جامعة الدول العربية

السعودية



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