الرئيس السيسى يتوجه اليوم للسعودية للمشاركة بالدورة 32 لجامعة الدول العربية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة فى الدورة الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي تعقد بمدينة جدة.

وصرح المستشار أحمد فهمى، بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقمة العربية تأتى فى إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر فى تعزيز جهود دفع أليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.