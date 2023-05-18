كتب أحمد جمعة

وصل الرئيس السورى بشار الأسد، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكان وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين قد أكد أن "رجوع سوريا لمقعدها يساعد في الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها"، لافتا إلى أن "فريقا عربيا ولجانا واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء".