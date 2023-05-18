الرئيس الأمريكى يصل إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية لقطات لبايدن وهو ينزل من سلم الطائرة بصحبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيما من المتوقع أن يحث بايدن خلال القمة على أهمية نزع السلاح النووي.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت لاحق اليوم للبحث عن طرق لتحسين قابلية التشغيل البيني والتعاون في جميع المجالات العسكرية، بما في ذلك الجو والبحر والأرض والفضاء الإلكتروني.

وكان قد وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى محافظة هيروشيما لاستضافة قمة مجموعة السبع حريصًا على عرض رؤيته لعالم خالٍ من الأسلحة النووية في المدينة التي تقع بغرب اليابان ودُمرت في عام 1945 من جراء قنبلة ذرية أمريكية إبان الحرب العالمية الثانية.

وخلال القمة التي تستمر ثلاثة أيام بداية من غداً الجمعة من المرجح أن يؤكد كيشيدا، وهو أيضًا النائب الذي يمثل هيروشيما، وزعماء آخرين من مجموعة الدول الصناعية السبع على أهمية التأكد من عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى أبدًا، لاسيما في ضوء تزايد المخاطر الجيوسياسية الراهنة من جراء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتبه في طوكيو قبل مغادرته متوجها إلى هيروشيما (في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية):"أود أن أبين التزامنا بالسلام من هيروشيما، آمل أن تكون هذه القمة محفورة في التاريخ".

وأضاف أن قادة مجموعة السبع سيظهرون عزمهم على التمسك بنظام دولي قائم على القواعد، مع تأكيد عزمهم على تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وتستضيف اليابان قمة السيع لأول مرة منذ عام 2016، مع وحدة المجموعة التي تتكون من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وينظر إليها على أنها ذات أهمية متزايدة في مواجهة الحرب في أوكرانيا ،والنزعة العسكرية للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك ما يجري حول تايوان.

وفي يوم افتتاح التجمع، من المقرر أن يرحب كيشيدا بقادة مجموعة السبع في حديقة السلام التذكارية، التي بُنيت تخليدا لذكرى ضحايا أول هجوم نووي في التاريخ في 6 أغسطس 1945، قبل تسعة أيام من استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، وستكون هذه هي المناسبة الأولى التي يقوم فيها رؤساء الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع بزيارة الحديقة معًا، بما في ذلك رؤساء الدول النووية الثلاث في المجموعة - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.