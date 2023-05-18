وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، بأنه "وفقا لمعطيات موثوقة ونتيجة لضربة روسية بصواريخ من طراز "كينجال" التي تعد من الأسلحة الباليستية (فرط الصوتية) تم تدمير محطة رادار متعددة الوظائف بشكل كامل إضافة إلى 5 راجمات لنظام الدفاع الجوي الأمريكي (باتريوت) في كييف".

ويأتي هذا التأكيد الروسي في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول عسكري أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه تعرض أحد أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تم تزويد أوكرانيا بها بأضرار جراء سقوط صاروخ غير محدد على مسافة قريبة منه، مشيرا إلى أن الضرر لا يزال موضع التقييم.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد نشرت أمس الأربعاء: تقريرا أشارت فيه إلى أن هجوم موسكو الأخير على كييف الذي استهدف مخازن صواريخ وذخيرة أوكرانية يعد الأعنف الذي تشنه القوات الروسية على العاصمة كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي، كما أنه يأتي في أعقاب الجولة التي قام بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعدد من الدول الأوروبية وشملت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واستمرت لمدة ثلاثة أيام.



وفي سياق آخر، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الخميس، مقتل 482 طفلا وإصابة 978 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام - في بيان - إنه حتى اليوم الموافق 17 مايو، تأثر أكثر من 1460 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 482 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 978 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ459 حالة، وتليها خاركييف بـ277 حالة وفي كييف 128 حالة وفي خيرسون 128 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

