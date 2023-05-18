الحكومة: دعم 100 مليار رغيف سنويا بسعر 5 قروش رغم ارتفاع أسعار القمح

كتبت - نورا فخرى

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدوله للسنة المالية 23/24 المقدم إلي مجلس النواب، ارتفاع مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنحو 47.8% خلال يوليو - مارس 22/23 عن ذات الفترة من العام المالى السابق بما يضمن استمرار دعم نحو 100 مليار رغيف سنوياً بسعر خمسة قروش للرغيف على الرغم من ارتفاع أسعار القمح المحلى والمستورد وتكلفة التصنيع وباقى التكاليف التى تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأشار "معيط" إلى ارتفاع صرف الدعم النقدى لسلع البطاقة التموينية لنحو 622 مليون فرد واستمرار صرف الدعم الإضافي للفئات الأكثر احتياجا لنحو 10.2 مليون أسرة.

يشار إلي أن بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.