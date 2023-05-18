الحكومة اليابانية: زيلينسكى يشارك افتراضيا فى قمة مجموعة السبع

وكالات

أعلنت الحكومة اليابانية أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، سيحضر اجتماعات قمة مجموعة السبع فى هيروشيما عبر شبكة الإنترنت، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء فى تقرير لها اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، أثارت تصريحات من المحيطين بزيلينسكى احتمال حضوره الاجتماع بشخصه.

وكان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا قد دعا زيلنيسكى، خلال زيارته لأوكرانيا، لحضور قمة مجموعة السبع عبر شبكة الانترنت. ومن المقرر أن تبدأ أعمال القمة غدا الجمعة.

وستكون الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا من بين الموضوعات الرئيسية التي ستبحثها القمة، وتتولى اليابان حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى.

وفي وقت سابق، نقلت كيودو، عن إيهور شوفكفا، نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني المسؤول عن السياسة الخارجية، القول إن اجتماعا شخصيا بين زيلينسكي ورؤساء دول وحكومات مجموعة السبع سيعتمد على الوضع العسكرى.