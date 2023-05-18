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التحريات: وفاة سيدة وطفلين نتيجة للاختناق فى شقة المقطم

الخميس، 18 مايو 2023 10:18 ص
التحريات: وفاة سيدة وطفلين نتيجة للاختناق فى شقة المقطم إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت التحريات الأولية لحريق شقة سكنية بالمقطم ، أن أم وطفلين لقو مصرعهم نتيجة للادخنة الكثيفة بالمكان وحدث اختناق لهم وتوفو وحاول رجال الإسعاف التعامل معهم ولكن لفظو انفاسهم الأخيرة، كما يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لجمع المعلومات والبيانات حول الواقعة.

 

وكانت سيدة وطفليها لقو مصرعهم إثر نشوب حريق داخل شقتهم بمنطقة المقطم وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل وتم نقل المتوفين إلى المستشفي.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المقطم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة أم وطفلين وتم نقلهم إلى المستشفى ويجرى رجال المباحث من تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة والاستماع لشهود العيان.


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اخبار الحوادث

امن القاهرة

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