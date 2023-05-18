افتتاح وحدة ساحل العميد الصحية على مساحة 2000 متر بمطروح

كتب -أحمد الزغبي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس خلال زيارته الميدانية لمدينة الحمام، وحده ساحل العميد الصحية بالكيلو 90 طريق، والتى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، ودعم فرش من وزارة الصحة، يرافقه كلا من النائب صالح سلطان والنائب رزق جالى، والنائب رزق علوان،والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة ، وجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام.

ومن جانبه، قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مساحة مبنى الوحدة الصحية 255 متر مربع على مساحة كلية 2000 م، ومكونة من دور أرضى ودورين علويين، وتخدم عدد السكان حوالي 6000 نسمة،خاصة وأن أقرب وحده منها وحده العميد والتي تبعد عنها حوالى 13 كيلو، وتتكون الوحدة من عيادة خارجية، عيادة طوارئ الصيدلية،عيادة أسنان ،تنظيم أسرة، وتثقيف صحى،معمل ،تطعيم .

كما تضم الوحدة مركز تحكم دوائى لتوزيع وحصر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية للمستشفيات والوحدات بالقطاع الشرقي للمحافظة، وكذلك بها سكن للأطباء بالدور الثالث، وسكن للأطباء القوافل العلاجية التى ستخدم أهالي المحافظة

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة على افتتاح الوحدة الصحية موجها بأهمية توافر العنصر البشرى بالوحدة مع مزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحصر دورى بها مع دعم الوحدة بجهاز كمبيوتر لتسجيل وارد وصادر الأدوية والمستلزمات الطبية.