استبعاد رئيس ومراقب أول لجنة فى امتحانات الشهادة الإعدادية بطوخ

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، رصد سلبيات بادارة طوخ التعليمية، حيث تم استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول باللجنة والتحقيق مع مجموعة من العاملين باللجنة بسبب مخالفة قانون 205 لسنة 2020، بالإخلال بأعمال الامتحانات، وذلك في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الأعدادية واستمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المدارس لرصد أي سلبيات تواجه سير العملية التعليمية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه رافق مدير تعليم القليوبية خلال الجولة تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

ووجهت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية فى العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وأضافت، أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني.

وشددت مدير المديرية، على أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى آداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدة علي تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفى نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين.