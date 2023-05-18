ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية لسهولة امتحان مادة اللغة العربية

القليوبية إبراهيم سالم

شهد امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية، ارتياح بين الطلاب والطالبات لسهولة الامتحان، وعدم تضمنه أية نقاط من خارج المنهج حيث أكد الطلاب أن الامتحان كان سهلا في مجمله، لكنه تضمن بعض النقاط التي كانت بحاجة للتفكير للتمييز بين الطالب المتميز والمتوسط.

وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، والدكتور جمال سلامة مدير هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، سير الامتحانات بالشهادة الاعدادية بمدرستي النور للمكفوفين وناصر الإعدادية بمدينة بنها، ومدرسة تصفا الإعدادية بمركز كفر شكر ومدرسة السفاينة الإعدادية بمركز طوخ.

حيث تابع المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم، أداء الطلاب والطالبات للامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وقال محافظ القليوبية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات.

كما تم مخاطبة رؤساء المدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة في محيط المدارس، والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة نظافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.

وأضافت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 102816 طالبا وطالبة، موزعين على 443 لجنة امتحانية ، منهم عدد 431 لجنة لعدد 102057 طالب وطالبة لشهادة الإعدادية العامة وعدد لجنة ل6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 طالبا من الصم وضعاف السمع، و6 لجان للشهادة الإعدادية المهنية بواقع 711 طالبا وطالبة، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أى مشكلة فور حدوثها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة من الأهالي امتحان مادة اللغة العربية والإملاء، للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023، بعد دقائق من بدء الامتحان في الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، أنه يتم الأن العمل علي رصد مصدر تسريب الامتحان ونشره علي مواقع التواصل الاجتماع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فورا.