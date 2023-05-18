محافظ القليوبية يتفقد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023، اليوم الخميس، حيث بدأ الطلاب في أداء امتحان مادة اللغة العربية.



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مدرسة ناصر الإعدادية ببنها، ومدرسة النور للمكفوفين ببنها، حيث تفقد لجان الامتحانات واستمع لآراء الطلاب في الامتحان، وما إذا كان يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، كما تفقد عدد من المدارس بإدارتي كفر شكر وطوخ التعليمية.



بدأ اليوم طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أداء امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني 2023، وسط انتشار مكثف لرجال أمن القليوبية لتأمين اللجان وتوفير حالة من الهدوء في محيطها



وكان قد توافد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023، حيث حرص الأهالي علي اصطحاب أبنائهم حتي لجان الامتحانات، كما حرص أيضا عدد من الطلاب علي المراجعة النهائية وقبل الدخول للجان.



وتنطلق، اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية، للفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، والتي تبدأ في الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعتين ونصف، إذ تم تحديد جميع لجان المدارس على مستوى المحافظة وعددها 431 لجنة، والتي سوف يؤدي بها 99000 طالب وطالبة امتحانات نهاية العام، وتم الانتهاء من تجهيز اللجان وتوفير إضاءة جيدة، وعوامل تهوية، وعوامل الأمن والسلامة.



وعقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا موسعا مع مديري العموم بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم الخميس.



وناقشت مدير تعليم القليوبية، مجموعة من النقاط الهامة منها التأكيد علي تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ممن ليس لديهم موانع برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة، المراحل، الأمن، التوجيه الفني حسب كل مادة، واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية .



كما أكدت مدير تعليم القليوبية، على التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبان التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، مشددة علي منع الغش منعا نهائيا داخل اللجان الامتحانية والالتزام بقانون 205 لسنة 2020 لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا في اللجان من قبل الطالب أو الملاحظ في اللجنة الامتحانية.



وأضافت، أن رؤساء اللجان سيتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا والكترونيا للمتابعة الفورية لسير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه البعض منهم.



اثناء الجولة (1)



اثناء الجولة (2)



اثناء الجولة (3)



الجولة (1)



الجولة (2)



الجولة (3)



الجولة (4)



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)