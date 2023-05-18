إلغاء عدد من رحلات الطيران فى إيطاليا بسبب إضراب عمال القطاع الجوى

فاطمة شوقى

يبدأ العمال فى قطاع النقل الجوى فى إيطاليا إضرابا وطنيا غدا الجمعة، فى دعوة مشتركة من قبل العديد من النقابات العمالية فى هذا القطاع، وهو ما سيؤدى الى الغاء عدد من رحلات الطيران فضلا عن توقف العمل فى المطارات.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية إلى أن يشمل الإجراء أطقم المقصورة (TCP) لشركات الطيران ، وموظفي المساعدة الأرضية فى المطارات ، والخدمات الأخرى، الذين يطالبون بتحسين الأجور وظروف العمل.

ومن بين الشركات الأكثر تضررًا هي شركة ايتا ITA Airways و واير دولوميتى Air Dolomiti ، وهي شركة إيطالية تابعة لمجموعة لوفتهانزا Luifthansa ، و الخطوط الجوية الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن تشغيل المطارات الإيطالية ستتأثر بشكل خطير يوم الجمعة بسبب الإضراب الوطني بسبب اضراب عدد من الموظفين، بالإضافة إلى ذلك ، سيضرب طاقم الطائرة في العديد من شركات الطيران التي تخدم الخطوط الإيطالية في نفس اليوم.

يأتي الإضراب احتجاجا على عقود توظيف العاملين على الأرض في المطارات الإيطالية،و تقول النقابات أن الأجور والظروف لم تتحسن في السنوات الست الماضية.

وأوصت السلطات الإيطالية لجميع الركاب الذين يخططون لرحلة من وإلى إيطاليا، يرجى التأكيد مسبقًا مع شركة الطيران العاملة. من المتوقع إلغاء مئات الرحلات الجوية وتأخير الرحلات الجوية.