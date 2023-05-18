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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الخميس، 18 مايو 2023 10:34 ص
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا سيارة اسعاف - ارشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزرايب بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزرايب التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس الوحدة المحلية لمكان الحادث وتم تيسير حركة السير.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 

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