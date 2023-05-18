اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

الخميس، 18 مايو 2023 09:44 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 5 أشخاص فى حادثى تصادم، وانقلاب تروسيكل بمركزى ملوى والمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.
 
وأفادت التحريات الأولية، أن الحادث أسفر عن إصابة كل من حمادة حسان 37 عاما، مندوب مبيعات، محمود سعيد 24 عاما، سائق، يقيمان في محافظة بني سويف، وأحمد خالد، 42 عاما، سائق، مقيم في المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل للطوارئ ببني مزار لتلقي العلاج.
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية حافظ في مركز ملوي.
 
وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة شخصين بمركز ملوى وتم نقلهما إلى المستشفي التخصصي لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

 


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